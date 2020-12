Llorente, contatto con una big di Serie A! Inter ancora alla finestra? Il punto

Fernando Llorente Napoli

Fernando Llorente è vicinissimo all’addio al Napoli, come Arkadiusz Milik. Ma la situazione dello spagnolo è leggermente diversa rispetto al compagno di reparto. Nei giorni scorsi, si è fatta avanti una big di Serie A col suo agente, ma non è l’Inter. Il punto

RITORNO – Gli attaccanti del Napoli infiammano la sessione invernale di calciomercato. Ancora in stand by la situazione Milik, per cui l’Inter rimane alla finestra. I nerazzurri di Antonio Conte sono alla ricerca di un vice Lukaku, ma le richieste dei partenopei per il cartellino del polacco sono ancora troppo elevate. Molto diversa la situazione di Fernando Llorente, che nell’ultima gara contro il Torino ha rimesso piede in campo, pur non riuscendo ad evitare il pareggio. Secondo “Sky Sport”, l’ex centravanti dell’Athletic Bilbao sarebbe stato contattato dalla Juventus tramite il suo agente. Per lo spagnolo, si tratterebbe di un ritorno in bianconero, dopo l’esperienza tra 2013 e 2015. Il colloquio tra le parti sarebbe avvenuto nei giorni scorsi, ma la sensazione è che l’ex Tottenham lascerà la Campania prima di Milik.