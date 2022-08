Inter, lo Spezia conferma: Brozovic ancora in rodaggio, serve crescita

Inter-Spezia ha visto ancora un Brozovic lontano dalla sua versione migliore. I numeri del centrocampista confermano che è ancora alla ricerca della miglior condizione.

ANCORA IN RODAGGIO – Dopo un esordio non brillante contro il Lecce, Brozovic ha mostrato ancora delle difficoltà anche con lo Spezia. Nemmeno alla seconda di campionato il croato si è visto nella sua versione migliore. Certo, non avere più la marcatura asfissiante di Ceesay lo ha aiutato. Ma l’influenza sul gioco dei giorni di maggior efficacia è ancora lontana.

CORSA TANTA, PRESENZA POCA – Già a guardare la sua heatmap si capisce che la sua presenza in campo è stata meno pesante delle abitudini. Eccola, presa da Whoscored:

Nessuna zona verde, quindi con presenza forte e insistita, solo un blu spalmato circa su tutto il centrocampo. Perché Brozovic comunque non ha perso il dinamismo, sia chiaro. E infatti è stato il migliore per km percorsi con 11,682. I suoi numeri negli 85 minuti giocati però sono ben lontani dai suoi, quelli a cui ha abituato negli ultimi anni.

NUMERI NON CONSUETI – Brozovic non compare tra i top nelle statistiche generali di Inter-Spezia né dei tocchi né in quelle dei passaggi. I 61 tocchi con 47 passaggi sono il quinto valore tra i nerazzurri. Un fatto decisamente inusuale. Nella stagione 2021-2022 il croato è stato il primo giocatore di tutta la Serie A per passaggi medi a partita, con 73,6. Un dato lontanissimo da quanto visto in queste prime partite. Impossibile non metterlo in relazione con una condizione ancora non perfetta.