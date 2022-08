Akanji-Inter, il Borussia Dortmund apre a formula gradita: lo scenario – SM

Manuel Akanji è uno degli obiettivi dell’Inter per rinforzare la difesa. Nelle ultime ore, secondo quanto riferito da SportMediaset, il Borussia Dortmund avrebbe aperto ad una formula di trasferimento gradita ai nerazzurri

FORMULA – Manuel Akanji è uno degli obiettivi dell’Inter per rinforzare il reparto arretrato. A differenza di quanto riportato da Corriere dello Sport e Tuttosport, secondo quanto riportato da SportMediaset il Borussia Dortmund avrebbe aperto al prestito del difensore svizzero: per poter chiudere la trattativa con questa formula, però, il difensore, visto il contratto in scadenza a giugno 2023, dovrà prima rinnovare il suo accordo con il club tedesco. Sullo sfondo rimangono le piste che portano ad Acerbi e Chalobah.

Fonte: Sportmediaset.it