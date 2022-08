FOTO – Barella mai fermo in Inter-Spezia: la heat map del centrocampista

Nicolò Barella è stato uno dei protagonisti di Inter-Spezia. Il centrocampista nerazzurro, come suo solito, non si è risparmiato in quanto a chilometri percorsi in campo. Sui social l’account ufficiale della “Lega Serie A” celebra il centrocampista nerazzurro

CORSA – Nicolò Barella non si è risparmiato nel corso di Inter-Spezia. Il centrocampista, infatti, ha disputato la “solita” gara generosa, con tanta corsa e qualità messe a disposizione della squadra. L’account ufficiale della Lega Serie A, attraverso un post su Twitter, ha voluto celebrare la prestazione del numero 23 nerazzurro: di seguito la heat map del centrocampista nella sfida contro la squadra ligure