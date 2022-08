Akanji obiettivo numero uno dell’Inter! Pista difficile per un motivo – TS

Manuel Akanji resta saldo fra gli obiettivi dell’Inter per rinforzare la difesa. Secondo Tuttosport, però, la pista che porta al difensore svizzero è sempre più complicata

DIFFICILE – Manuel Akanji è uno dei nomi sul taccuino della dirigenza dell’Inter, alla ricerca di un difensore per completare la rosa a disposizione di Inzaghi. Secondo Tuttosport, lo svizzero, ai margini del Borussia Dortmund è il preferito fra i papabili nuovi rinforzi (Acerbi e Chalobah, ndr) ma è anche il colpo più difficile da chiudere: il club tedesco, infatti, continua a chiedere una cifra cospicua per liberare il difensore, nonostante lo svizzero non faccia più parte del progetto tecnico e abbia il contratto in scadenza a giugno 2023. Con queste premesse è difficile che l’Inter possa affondare il colpo: i nerazzurri puntano ad un prestito con diritto di riscatto.

Fonte: Tuttosport – F.M