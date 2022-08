Sabatini: «Spezia imbarazzante a San Siro! Dzeko al livello di Lukaku»

Sandro Sabatini, in onda sulle frequenze di Radio Sportiva, ha parlato a proposito dell’Inter, vittoriosa a San Siro contro lo Spezia.

LIVELLO – Queste le parole di Sandro Sabatini che si esprime a proposito di vari temi legati all’Inter. Il giornalista fa un breve confronto fra Lukaku e Dzeko: «Situazione portieri? L’Inter ha confermato Handanovic titolare, Onana aspetta in panchina. Poi durante la stagione chissà. Lo Spezia è stato imbarazzante a San Siro, i nerazzurri erano nettamente più forte. Lukaku o Perisic? Per me il croato è stato il miglior calciatore dei nerazzurri lo scorso anno, Lukaku è un gran centravanti ma io sono fan di Dzeko che secondo me è al livello del belga».