Inter, la sfida con l’Atalanta Ã¨ uno stress test per la difesa di Conte

Inter, la sfida con l’Atalanta è uno stress test per la difesa di Conte

Inter-Atalanta rappresenta un esame per la difesa di Conte. Il reparto infatti affronterà uno dei migliori attacchi del campionato.

DIFESA SOTTO ESAME – L’Inter ha conquistato il primo posto in classifica grazie a una ritrovata solidità difensiva. Dopo il beffardo 2-2 con la Roma Conte ha stretto le viti e dalla partita successiva con la Juventus la musica è nettamente cambiata. Dal 17 gennaio ad oggi i nerazzurri hanno subito appena 2 reti in 8 partite. Un rendimento di alto livello per la difesa. Che ora però vivrà un nuovo stress test.

ATTACCO ATOMICO – L’Atalanta di Gasperini è ormai da anni una macchina da gol, capace di macinare record su record. In questa stagione i bergamaschi sono il secondo miglior attacco, dietro solo all’Inter. E hanno in Muriel uno dei migliori attaccanti del campionato. Ma non c’è un solo nome da controllare. I marcatori diversi in stagione sono ben 15. E anche gli assist sono arrivati da ben 13 giocatori. Un attacco variegato, con molte frecce e differenti modi per arrivare alla conclusione. Skriniar, de Vrij, Bastoni e tutti i loro compagni sono chiamati alla massima attenzione.