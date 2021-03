Inter-Atalanta Ã¨ scontro tra attacchi: i numeri sono al top in Serie A

Inter-Atalanta è scontro tra attacchi: i numeri sono al top in Serie A

Condividi questo articolo

Duvan Zapata, Atalanta-Napoli (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images via OneFootball)

Inter-Atalanta di lunedì promette di essere una gara a trazione anteriore. Gli attacchi delle due squadre infatti sono al top in Serie A.

TRAZIONE ANTERIORE – Inter e Atalanta sono le migliori squadre di Serie A per quanto riguarda la produzione offensiva. I numeri parlano chiaro. Di conseguenza lo scontro diretto di lunedì promette di essere una sfida coi fuochi d’artificio. E gli attacchi saranno in primissimo piano.

NUMERI AL TOP – L’Inter è il miglior attacco della Serie A con 62 gol segnati. L’Atalanta segue al secondo posto con 60. Questo è l’inevitabile punto di partenza. Entrambe viaggiano oltre i 2 gol di media a partita. Una conseguenza dei tiri prodotti: gli uomini di Gasperini sono secondi in A con 380, quelli di Conte terzi con 352. A guardare quelli in porta i nerazzurri di Bergamo sono persino primi con 182, quelli di Milano sempre terzi con 179. Una differenza minima. Infine, gli attacchi delle due squadre sono collettivi. Non individualisti. Non c’è un solo uomo da fermare. Non a caso Inter e Atalanta sono appaiate anche per quanto riguarda gli assist totali: 40 a testa.