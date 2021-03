Inter, attenta a Pessina: Ã¨ il nuovo trequartista plasmato da Gasperini

Inter, attenta a Pessina: è il nuovo trequartista plasmato da Gasperini

Condividi questo articolo

Gian Piero Gasperini Atalanta

L’Atalanta in questa stagione sta puntando forte su Pessina. Gasperini sta plasmando il centrocampista, che è una risorsa in entrambe le fasi.

NOME NUOVO – Nella stagione dell’Atalanta il nome da segnarsi come novità è quello di Matteo Pessina. Il centrocampista classe 1997 nella scorsa stagione era infatti al Verona. Tornato in nerazzurro Gasperini ha deciso di puntare su di lui. Facendone l’ultimo rappresentante di una stirpe che a Bergamo negli ultimi anni ha fatto fortuna. Parliamo dei centrocampisti capaci di abbinare fisicità e qualità, schierati come trequartisti. Spesso con compiti da incursore, ma non solo.

TREQUARTISTA PLAYMAKER – Pessina è un centrocampista di talento, con tecnica e visione di gioco. Non è un caso che Gasperini in alcune occasioni ne abbia arretrato il raggio d’azione schierandolo tra i due mediani. Il tecnico si fida del ragazzo, e il suo rendimento in campo gli dà ragione. Questa è la sua heatmap stagionale presa da Sofascore:

Non ha i numeri offensivi dei suoi predecessori come Cristante o Kessié, ma ha un ruolo importante per cucire il gioco nerazzurro tra mediana e attacco. E le sue responsabilità sono aumentate da quando il Papu Gomez è andato a Siviglia. A questo aggiunge la capacità di corsa: è il terzo per km medi dietro ai due mediani Freuler e de Roon. L’Inter dovrà curarlo in entrambe le fasi.