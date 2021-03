L’Inter ha Lukaku, l’Atalanta risponde con Muriel: sfida tra bomber

Luis Muriel e Marten de Roon (Photo by Enrico Locci/Getty Images via OneFootball)

Inter-Atalanta è anche una sfida tra due grandi numeri nove. A Lukaku risponde Muriel: il colombiano ha statistiche da top player.

SCONTRO TRA TITANI – Lukaku è uno dei giocatori più decisivi della Serie A. Per lui parlano i numeri. I gol sono 18, a cui somma 6,7 o 8 assist a seconda delle fonti. Un patrimonio per la sua Inter. Nella prossima partita però i nerazzurri affronteranno una squadra che ha un singolo capace di rispondere. Si tratta di Muriel.

NUMERI A CONFRONTO – Dal suo arrivo all’Atalanta il colombiano ha visto fiorire la sua vena realizzativa. Che sia titolare o meno il suo nome finisce spesso nel tabellino delle partite. Parlavamo di numeri. In questa stagione Muriel è a 15 reti. Considerato che solo una è arrivata su rigore mentre Lukaku ne ha battuti 4, significa che su azione va pure meglio del belga. Ma non solo. Il numero 9 ha al suo attivo anche 7 assist. Una produttività offensiva da grandissimo. Una sfida nella sfida tra attaccanti decisivi in più modi.