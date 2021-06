Inter, la fascia sinistra è un rebus: tutti i nomi sul taccuino nerazzurro

L’Inter deve sistemare la questione relativa alla corsia di sinistra. Dopo l’addio di Young, serve chiarire il destino di Dimarco e Perisic. In entrata si seguono diversi profili

CHI PARTE – L’Inter vuole rifarsi il look sulla corsia di sinistra. Perso Young, tornato all’Aston Villa, i nerazzurri cercano un profilo di esperienza che possa fare compiere il salto di qualità alla squadra in quella zona di campo. C’è da chiarire, innanzitutto, il futuro di Federico Dimarco: l’esterno, prodotto del vivaio nerazzurro, è di ritorno dal prestito al Verona, con cui ha disputato un’ottima stagione. Il giovane, però, potrebbe essere ceduto, a fronte di offerte vantaggiose. Da chiarire anche il destino di Perisic: il croato si è adattato ad un ruolo non suoi per un anno e potrebbe decidere di tornare in Bundesliga, con il placet dell’Inter che ha necessità di tagliare qualche ingaggio pesante (Perisic guadagna circa 5 milioni, ndr).

FUTURO – Una volta chiariti il futuri di Dimarco e di Perisic, l’Inter andrebbe sul mercato, alla ricerca di un esterno sinistro utile al gioco predicato da Inzaghi. L’asse più calda porta a Londra, sponda Chelsea: Marcos Alonso è un profilo che certamente può interessare. Lo spagnolo, infatti, potrebbe rientrare nell’affare Hakimi, su cui è forte l’interesse del club londinese. Un’altra opzione sul tavolo è quella relativa a Kostic, dell’Eintracht Francoforte. L’ostacolo principale, per il serbo, riguarda il prezzo del cartellino: serviranno non meno di 30 milioni per strapparlo dal club tedesco.