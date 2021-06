Hakimi settimana decisiva per l’Inter. Nuova pretendente per Radu – SI

Potrebbe essere la settimana decisiva per il mercato in uscita dell’Inter che cerca di monetizzare il più possibile. Dagli studi di “Sportitalia Mercato” il noto giornalista Pedullà fa il quadro della situazione Hakimi.

CASH – Achraf Hakimi rimane sempre in uscita e l’Inter intende incassare una grande cifra per sistemare il bilancio. Questa la ricostruzione di Alfredo Pedullà: «L’idea dell’Inter è quella di incassare più cash possibile, indipendentemente dalle contropartite utili che potrebbe offrire il Chelsea. Si fanno sempre i nomi di Marcos Alonso e Emerson Palmieri (vedi articolo). Può essere una settimana decisiva sul fronte uscite. Il Paris Saint-Germain non è ancora fuori dalla corsa, sarà un ballottaggio fino all’ultimo secondo per Hakimi».

RADU – Intanto spunta una nuova idea per Ionut Andrei Radu. Il portiere romeno potrebbe finire al Verona in caso di partenza di Marco Silvestri. Per Pedullà le percentuali sono 65% Inter e 35% Verona.