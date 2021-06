Bucchioni: «Lautaro Martinez plusvalenza accattivante. La strategia Inter»

Enzo Bucchioni ha parlato del calciomercato dell’Inter parlando della possibile cessione di Lautaro Martinez dopo quella di Achraf Hakimi.

CESSIONE – Queste le parole di Enzo Bucchioni all’interno del suo consueto editoriale su “TuttoMercatoWeb.com” sul calciomercato dell’Inter. “L’Inter non ha di questi problemi, ne ha altri, ma il valore di Hakimi e Lautaro Martinez è consolidato. Nonostante le smentite, infatti, sicuramente non basterà una cessione eccellente (Hakimi, appunto) ma ne serviranno due e l’argentino può diventare una plusvalenza accattivante“.

STRATEGIA – Bucchioni sulla strategia del club nerazzurro. “C’è una strategia. Non a caso i nerazzurri stanno cercando di prendere Raspadori dal Sassuolo (la richiesta è venti milioni), un attaccante dalle caratteristiche che si compendiano bene con quelle di Lukaku che può anche essere una giusta controfigura dell’argentino. Se riesci a piazzare Lautaro (l’anno scorso la richiesta era attorno ai cento) puoi spendere questa cifra per Raspadori, risparmiando molto anche sull’ingaggio. E c’è la speranza che il ragazzino possa crescere in fretta vicino a Sanchez e Lukaku“.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Enzo Bucchioni