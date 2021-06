Hakimi, Chelsea più vicino. Inter apre a inserimento contropartite: 4 nomi

Il Chelsea sarebbe ancora in pressing per l’esterno dell’Inter, Achraf Hakimi, e starebbe cercando di accelerare per battere il PSG in questa sfida di calciomercato.

TRATTATIVA – Secondo quanto riportato da Sky Sports, il Chelsea avrebbe fatto passi avanti nella trattativa con l’Inter per Achraf Hakimi. Sia i Blues che il PSG avrebbero offerto 60 milioni di euro, ma il club nerazzurro ne vorrebbe 80. La società meneghina però sarebbe disposta a prendere contropartite tecniche. Così nella trattativa si sarebbe discusso di 4 nomi. Si tratterebbe di Marcos Alonso, Emerson Palmieri, David Zappacosta e Andreas Christensen.

Fonte: SkySports.com