FOTO – Young: «Inter, avrai sempre un posto nel mio cuore! Grazie a tutti»

Ashley Young con una lunga lettera pubblicata sui social ha ringraziato i tifosi e tutto l’ambiente dell’Inter per le stagioni passate insieme coronate con la vittoria dello scudetto. Parole d’amore del calciatore inglese che ritorna ufficialmente all’Aston Villa.

IL SALUTO – Young ringrazia l’Inter e saluta i tifosi con una lunga lettera pubblicata attraverso il suo account Instagram: «Voglio solo ringraziare il club, i giocatori, lo staff e ovviamente i fan. L’accoglienza dal primo giorno fino all’ultimo giorno è stata incredibile. Mi hai accolto nella famiglia Inter a braccia aperte e non posso ringraziarti abbastanza💙🖤 Avrai sempre un posto nel mio cuore mentre guarderò da lontano. Il successo di vincere lo scudetto ha reso l’arrivo all’Inter speciale e devo davvero ringraziare i miei compagni di squadra per questo, che spogliatoio fantastico, gruppo fantastico dentro e fuori dal campo, mi avete aiutato tutti a modo vostro e abbiamo condiviso un momento incredibile vincendo il titolo 🏆 Allo staff, tutti voi mi avete aiutato lungo il mio viaggio, quindi grazie. Il club, il presidente, i direttori, il manager: tutti coloro che mi hanno reso possibile venire in questo fantastico club e far parte della storia, vi devo tanto e non posso ringraziarvi abbastanza. I tifosi, che prima della pandemia abbiamo sentito cantare allo stadio, soprattutto la partita contro il Milan sotto 2-0 all’intervallo, il secondo tempo in rimonta e vincendo 4-2, è stato per il supporto e il sostegno che ci avete dato. Le ultime partite della stagione vedendoti fuori dallo stadio, le immagini erano incredibili e questi ricordi rimarranno con me per tutta la vita. Auguro al club, ai giocatori, allo staff e a voi tifosi il meglio per la prossima stagione. FORZA INTER💙🖤». Di seguito il post pubblicato sui social

