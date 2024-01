Inter e Juventus, calendari a confronto: obiettivo 4 febbraio

L’attesissimo scontro diretto fra le prime due potenze del campionato, ovvero Inter e Juventus, è in programma a San Siro il 4 febbraio. Andiamo ad analizzare il calendario per le due squadre fino a tale appuntamento.

CALENDARI A CONFRONTO – Due percorsi differenti per Inter e Juventus nei rispettivi calendari, fino allo scontro diretto di San Siro in programma il 4 febbraio. Tre trasferte per i nerazzurri: due in campionato, una per la Supercoppa Italiana. Nel dettaglio la squadra di Simone Inzaghi è attesa a Monza questa giornata, poi a Riad per le Final Four con la semifinale contro la Lazio (e l’eventuale finale contro Napoli o Fiorentina) e infine al Franchi contro la Fiorentina. Percorso diverso dall’Inter per la Juventus, che disputerà soltanto una trasferta: quella di Lecce, intervallata dalle gare in casa contro Frosinone (Coppa Italia), Sassuolo ed Empoli. Inevitabile pensare che la Juventus arriverà allo scontro diretto da prima in classifica, visto l’agevole calendario e il fatto che i nerazzurri salteranno la sfida contro l’Atalanta in occasione della Supercoppa Italiana, arrivando al 4 febbraio con una gara in meno. L’importante, quindi, è arrivarci con la possibilità di eseguire subito il controsorpasso, pensando poi alla gara da recuperare.