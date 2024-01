Lazio-Roma, decide Zaccagni: 1-0 e Mourinho fuori! Tre espulsi

Lazio-Roma è il derby che si è giocato all’Olimpico, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Nella prima frazione di gioco pochissime emozioni, ma nel secondo tempo la sfida si accende subito. I biancocelesti volano in semifinale grazie alla rete di Zaccagni dagli undici metri: il match termina 1-0 con ben tre espulsi

NERVOSISMO E POCO SPETTACOLO – Lazio-Roma, derby valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, è andato in scena allo stadio Olimpico alle ore 18. Nei primissimi minuti sembra partire meglio la squadra di José Mourinho ma al 45′ le emozioni sono pochissime così come le occasioni da rete. Nel secondo tempo, con Dybala già fuori dal campo per infortunio, la sfida si accende subito con una ghiotta occasione per la Lazio che va vicinissima al vantaggio con Vecino che di testa impegna Rui Patricio. Al 49′ l’episodio che sblocca il match: il VAR assegna un rigore ai biancocelesti di Maurizio Sarri che concretizzano dagli undici metri con Zaccagni. 1-0 all’Olimpico. La Lazio acquista fiducia macinando gioco e occasioni, con Vecino ancora una volta vicinissimo al gol. Al minuto 87 arriva la prima vera occasione della Roma con Mandas che salva due volte prima su Belotti e poi su Pellegrini. Al 95′ Pedro perde la testa e scatta una semi rissa con Paredes: lo spagnolo, già ammonito, rimedia il secondo giallo e quindi l’espulsione. Ultimissima emozione al 97′ con Lukaku che sfiora l’1-1 con un’acrobazia: palla alta di poco. Non è ancora finita perché c’è spazio per altre due espulsioni: rosso per Azmoun e anche per Mancini a partita finita. La sfida si chiude sull’1-0 per la Lazio che vola così in semifinale di Coppa Italia.