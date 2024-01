Inter, un anno fa Monza bestia nera: con ‘antagonista’ d’eccezione

L’Inter sabato sera giocherà contro il Monza in campionato. Lo scorso anno brianzoli bestia nera. Nell’ultima al Brianteo, un protagonista in negativo d’eccezione.

NO STOP −Altro giro altra corsa. L’Inter si prepara per la trasferta di Monza, la prima di questo 2024. Dopo il 2-1 contro il Verona, che ha consegnato ai nerazzurri il simbolico titolo di campioni d’inverno, la squadra di Simone Inzaghi si appresta ad affrontare la formazione di Palladino sabato sera alle 20.45. Match per nulla banale, da giocare con la massima attenzione possibile. Lo dice non solo il valore dell’avversario, che ha iniziato in ottimo modo il nuovo anno con la vittoria per 2-3 sul campo del Frosinone, ma anche i precedenti.

L’Inter e l’ostacolo Monza: prima di ritorno

BESTIA NERA − Lo scorso anno il Monza è stata una bestia nera dell’Inter. I brianzoli, infatti, hanno raccolto ben quattro punti nella passata stagione contro la Beneamata, pareggiando nel finale al Brianteo per 2-2 e trionfando a San Siro per 1-0 grazie al gol di Caldirola. Proprio l’ex nerazzurro, ha timbrato sia all’andata che al ritorno. Quella del Brianteo, giocata peraltro di sabato alle 20.45, fu una partita molto strana con l’Inter avanti ben due volte grazie a Darmian e Dumfries, nel mezzo il gol di Ciurria, ma ribeccata proprio al gong finale dal colpo di testa del difensore cresciuto nel vivaio interista. Un finale di gara gestito malissimo dai ragazzi di Simone Inzaghi con Henrikh Mkhitaryan, esatto proprio lui, protagonista in negativo con la cocente palla persa in fase di ripartenza.

PRESUPPOSTI − L’obiettivo è ovviamente cambiare il trend e i presupposti possono essere comunque già positivi. All’andata, nella partita d’esordio, l’Inter regolò il Monza per 2-0 a San Siro grazie alla doppietta di Lautaro Martinez, oggi arrivato a quota 16 gol in campionato. Proprio il Toro, che ha subito timbrato al suo ritorno in campo contro il Verona. Sabato va a caccia del diciassettesimo sigillo. Così come Marcus Thuram, a secco in campionato dalla trasferta di Roma con la Lazio del 17 dicembre.