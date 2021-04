Inter, il tour de force di aprile è finito: breve riposo per lo sprint finale

Il tour de force di aprile per l’Inter è finito. Sono state infatti ben sei le partite giocate dai nerazzurri dall’inizio del mese, con un infrasettimanale in più (il recupero col Sassuolo) rispetto alle inseguitrici.

MINI-CICLO – Sei partite in un mese, questo il bilancio di aprile in casa Inter. Ben due i turni infrasettimanali per i nerazzurri, complice il recupero della sfida contro il Sassuolo rinviata per Covid-19. Sei partite che hanno visto l’Inter uscirne con 14 punti su 18, frutto di quattro vittorie (contro Bologna, Sassuolo, Cagliari

e Verona) e due pareggi (contro Napoli e Spezia). Smentendo ulteriormente le teorie su un possibile vantaggio dell’Inter “fuori dalle coppe”. Nonostante una partita in più giocata rispetto alle inseguitrici, infatti, il distacco alla fine di aprile è aumentato sia sul Milan che sulla Juventus.

ENERGIE DA RECUPERARE – Ora arriva una settimana preziosissima per recuperare le energie mentali, ma soprattutto fisiche. Nelle ultime uscite l’Inter ha lottato con le unghie e con i denti, vincendo sempre con un gol di scarto. Massimo risultato con il minimo sforzo, visto il dispendio energetico. Che ha colpito soprattutto Romelu Lukaku (probabilmente l’unico giocatore in rosa senza un ricambio e, pertanto, irrinunciabile) e Nicolò Barella, a riposo solo contro il Cagliari perché squalificato. Antonio Conte torna finalmente ad avere sette giorni a disposizione per preparare il prossimo impegno, sul campo del Crotone. La sfida che aprirà ufficialmente lo sprint finale, con ancora un turno infrasettimanale da giocare: il 12 maggio contro la Roma (vedi qui il calendario delle ultime giornate).