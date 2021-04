Zhang a Milano, c’è il giorno: arrivo previsto a brevissimo – Sky

Steven Zhang, presidente dell’Inter, potrebbe essere a breve a Milano. Da tempo si parla di un suo ritorno in Italia e – secondo quanto riporta Matteo Barzaghi di “Sky Sport” – il giorno buono potrebbe essere già in settimana.

GIORNO FISSATO – Il giorno del ritorno di Steven Zhang in Italia sembrerebbe essere finalmente deciso. Usare il condizionale è d’obbligo, ma secondo quanto riporta il giornalista di “Sky Sport” Marco Barzaghi, il presidente dell’Inter potrebbe arrivare molto presto: «Steven Zhang è atteso giovedì a Milano. Bisogna ancora usare il condizionale, ma il presidente nerazzurro era atteso per fine mese e giovedì potrebbe essere il giorno buono. Dovrà chiaramente sistemare delle pendenze, ma bisogna sottolineare che ha lottato per restare al comando del club».