La Lega Serie A ha appena diramato il calendario dalla quartultima alla penultima giornata: ecco tutte le partite in programma. Inter-Sampdoria è in anticipo sabato 8 maggio, il turno conclusivo del campionato potrà essere oggetto di programmazione non in contemporanea. Lazio-Torino si recupera martedì 18 maggio alle ore 20.30.



CALENDARIO SERIE A – 35ª GIORNATA

Spezia-Napoli sabato 8 maggio ore 15

Udinese-Bologna sabato 8 maggio ore 15

Inter-Sampdoria sabato 8 maggio ore 18

Fiorentina-Lazio sabato 8 maggio ore 20.45

Genoa-Sassuolo domenica 9 maggio ore 12.30

Benevento-Cagliari domenica 9 maggio ore 15

Parma-Atalanta domenica 9 maggio ore 15

Verona-Torino domenica 9 maggio ore 15

Roma-Crotone domenica 9 maggio ore 18

Juventus-Milan domenica 9 maggio ore 20.45

CALENDARIO SERIE A – 36ª GIORNATA

Napoli-Udinese martedì 11 maggio ore 20.45

Cagliari-Fiorentina mercoledì 12 maggio ore 18.30

Atalanta-Benevento mercoledì 12 maggio ore 20.45

Bologna-Genoa mercoledì 12 maggio ore 20.45

Inter-Roma mercoledì 12 maggio ore 20.45

Lazio-Parma mercoledì 12 maggio ore 20.45

Sampdoria-Spezia mercoledì 12 maggio ore 20.45

Sassuolo-Juventus mercoledì 12 maggio ore 20.45

Torino-Milan mercoledì 12 maggio ore 20.45

Crotone-Verona giovedì 13 maggio ore 20.45

CALENDARIO SERIE A – 37ª GIORNATA

Genoa-Atalanta sabato 15 maggio ore 15

Spezia-Torino sabato 15 maggio ore 15

Juventus-Inter sabato 15 maggio ore 18

Roma-Lazio sabato 15 maggio ore 20.45

Fiorentina-Napoli domenica 16 maggio ore 12.30

Benevento-Crotone domenica 16 maggio ore 15

Udinese-Sampdoria domenica 16 maggio ore 15

Parma-Sassuolo domenica 16 maggio ore 18

Milan-Cagliari domenica 16 maggio ore 20.45

Verona-Bologna lunedì 17 maggio ore 20.45