Ravanelli: «Tra Inter e Juventus non ci sono 13 punti. Distacco bugiardo»

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante – tra le altre – della Juventus, ha parlato negli studi di “Sky Sport” nella trasmissione “Campo Aperto”, analizzando la distanza in classifica tra l’Inter capolista e i bianconeri.

DISTACCO IN CLASSIFICA – Secondo Fabrizio Ravanelli, il livello delle rose di Inter e Juventus non giustifica i tanti punti in classifica che intercorrono tra le due squadre: «Tra Inter e Juventus non ci sono assolutamente 13 punti di differenza, questa è la più grande delusione di questa stagione per i bianconeri. L’allenatore incide. Pirlo ha delle attenuanti come primo anno, ma quando esci da una competizione come la Champions League, sarebbe dovuta scattare quella cattiveria, quella determinazione che avrebbe dovuto portare i giocatori a vincere quasi tutte le partite».