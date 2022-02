Inter fucina di talenti in zona gol: weekend di generazioni, dal 1983 al 2001

Inter sempre attenta a livello giovanile a formare e sfornare talenti, che poi non sempre raggiungono i livelli sperati in carriera. In questo weekend a trovare la via del gol sono addirittura cinque attaccanti scuola Inter, tutti di generazioni diverse (e di molto!)

GOL DOMENICALI – E mentre in Francia il classe 2001 uruguayano Martin Satriano (Brest) bagna il suo debutto dal 1′ in Ligue 1 con una doppietta (vedi articolo), in Italia si scatena il vivaio nerazzurro Made in Italy. Il classe ’91 Mattia Destro (Genoa) a Genova contro la Salernitana, che pareggia con il classe ’97 Federico Bonazzoli (Salernitana). E nel frattempo va a segno anche classe ’99 Andrea Pinamonti (Empoli), in casa contro il Cagliari. L’Inter controlla solo proprio Pinamonti e Satriano, essendo attualmente in prestito. Destro e Bonazzoli sono entrati in operazioni di mercato direzione Genova già tantissimi anni fa, rispettivamente nel 2010 (Genoa) e 2015 (Sampdoria). Scelte a priori difficili ma a posteriori giuste, nonostante tutto.

SABATO STORICO – Un weekend ricco di gioia per chi lavora nel Settore Giovanile dell’Inter da oltre vent’anni. Anche considerando che ieri il classe ’83 macedone Goran Pandev (Parma), contro il Pordenone, ha messo a segno il suo primo storico gol in Serie B. Per l’Inter, ogni volta che un suo prodotto del vivaio gioca bene e magari segna, il sentimento è sempre contrastante. Da una parte c’è la soddisfazione per aver fatto crescere diverse generazioni di talenti di livello medio-alto. Dall’altra l’amarezza per non averne visti all’opera in gran numero con la maglia nerazzurra. C’è chi ha avuto una chance, qualcuno anche più di una e chi nessuna. Il vivaio nerazzurro si dimostra una fucina di talenti in zona gol, ma ora è arrivato il momento di far arrivare una stella in Prima Squadra. Chi sarà il prossimo talento a imporsi in maglia nerazzurra?