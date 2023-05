Inter, è sempre Champions League… Anche col Sassuolo!

Champions League, ultime giornate di Serie A… Una serie di settimane decisamente non facili per i tifosi dell’Inter. Con la testa naturalmente già al derby di ritorno contro il Milan in programma martedì. Ma prima è tempo della partita con il Sassuolo, anch’essa collegata alla Champions League…

È SEMPRE EUROPA – Tra le due semifinali di Champions League contro il Milan, per l’Inter arriva la sfida di San Siro contro il Sassuolo. Chiaramente l’umore e l’interesse dei tifosi è tutto concentrato sul ritorno in programma martedì, ma anche la gara di domani non può essere sottovalutata. Tanto della qualificazione alla prossima Champions League, infatti, passa anche dai novanta minuti contro i neroverdi. La lotta per entrare fra le prime quattro vede l’Inter al momento piazzata all’ultimo dei posti disponibili (in attesa dell’ufficializzazione della situazione della Juventus), senza possibilità di distrarsi o perdere punti.

PUNTI ESSENZIALI – Dopo le vittorie negli scontri diretti contro Lazio e Roma, l’Inter deve ora trovare nelle ultime quattro gare i punti essenziali per chiudere il discorso qualificazione e concentrarsi sugli altri impegni. La tensione è alta e forse, da una parte, è anche meglio così. Per evitare di abbassare la guardia. E allora, tra due partite dell’attuale Champions League, ben venga nel mezzo una partita che vale un pezzo della prossima. Prima di un rush finale che nel mezzo vedrà anche la finale di Coppa Italia. Ma per quello ci sarà tempo di pensarci a tempo debito…