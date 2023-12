Inter-Bologna occasione per le seconde linee, con vista sul mercato

Inter-Bologna di Coppa Italia rappresenta un’occasione per le seconde linee di Inzaghi. Con un’ottica specifica sul mercato di gennaio, che ormai è alle porte.

OCCASIONE DI DIMOSTRARE – Inter-Bologna sarà affrontata con una certa rotazione degli uomini da parte di Inzaghi. E questo si traduce in un’occasione per i giocatori che fino ad ora hanno messo insieme un minutaggio inferiore. Un po’ come era successo in Benfica-Inter. Con però una differenza: la data della partita.

TEST INTERMEDIO – La sfida di Champions League in Portogallo era anche quella un’occasione per le seconde linee. Le cosiddette riserve si trovavano titolari, potendo così dimostrare in campo il loro valore. Al ventinove novembre era una sorta di test generale. Per fare un punto sul potenziale contributo dei sostituti. Arrivati però al venti dicembre, Inter-Bologna apre per forza una finestra sul mercato.

FINESTRA SUL MERCATO – L’Inter ha bisogno delle sue seconde linee. Serve che possano giocare, e dare un contributo di un certo livello. Alcuni giocatori hanno mostrato crescita e passi in avanti. Su altri invece rimangono dubbi e perplessità. Quindi, al netto delle solite risorse limitate, la società a gennaio potrebbe anche cercare di fare qualche cambiamento. Perché poi da gennaio ci si gioca veramente i trofei. La sfida col Bologna quindi diventa l’ultima occasione per fugare i dubbi. E magari chiudere lo spiraglio di mercato.