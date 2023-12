Inter-Bologna, probabili formazioni Coppa Italia: tutti gli aggiornamenti

Inter-Bologna anche in Coppa Italia, dopo il beffardo pareggio in Serie A, e le probabili formazioni sono in continuo aggiornamento. Si va in campo per l’esordio nerazzurro stagionale nella competizione con l’obiettivo di strappare il pass per i quarti. Le due squadre a partire dalle ore 21:00 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita degli Ottavi di Finale della Coppa Italia Frecciarossa. L’ex nerazzurro Thiago Motta intende fare un altro scherzetto a Inzaghi, detentore del trofeo. Ecco le probabili formazioni di Inter-Bologna in Coppa Italia con tutti gli ultimi aggiornamenti dal campo

INTER (3-5-2): 77 Audero; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 21 Asllani, 14 Klaassen, 30 Carlos Augusto; 8 Arnautovic, 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro; 5 Sensi, 9 M. Thuram, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 28 Pavard, 32 F. Dimarco, 42 Agoumé, 44 Stabile, 49 M. Sarr, 50 A. Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 2 Dumfries, 6 de Vrij, 7 Cuadrado, 70 A. Sanchez.

Altri giocatori: 40 Calligaris; 41 Akinsanmiro, 47 Kamate, 48 Guercio.

NB: L’Inter non comunica la lista dei convocati, pertanto non sono da escludere ulteriori novità.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: In porta previsto l’esordio a San Siro per il dodicesimo Audero. Scelte praticamente obbligate in difesa con Pavard in panchina. Rotazioni vere solo a centrocampo, dove anche Sensi si candida dal 1′, soprattutto in caso di utilizzo da mezzapunta nel 3-5-1-1 senza Lautaro Martinez. Sicuro del posto in attacco il grande ex rossoblù Arnautovic.

Probabili formazioni Coppa Italia: Inter-Bologna

BOLOGNA (4-2-3-1): 34 Ravaglia; 29 De Silvestri ©, 31 Beukema, 26 Lucumì, 22 Lykogiannis; 20 Aebischer, 8 Freuler; 11 Ndoye, 80 Fabbian, 56 Saelemaekers; 77 van Hooijdonk.

A disposizione: 23 Bagnolini, 28 Skorupski; 3 Posch, 6 N. Moro, 9 Zirkzee, 14 Bonifazi, 15 Kristiansen, 16 Corazza, 17 El Azzouzi, 19 Ferguson, 33 Calafiori, 82 Urbanski.

Allenatore: Thiago Motta

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 5 Soumaoro, 7 Orsolini, 10 Karlsson.

Altri giocatori: 50 Gasperini; 24 Mazia, 77 Stivanello, 96 Ravaglioli.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Dubbio sul lato destro della difesa, con la coppia De Silvestri-Beukema in vantaggio sia su Posch-Bonifazi, senza dimenticare i jolly Corazza-Calafiori. A centrocampo Moro ed El Azzouzi insidiano Freuler con l’ex nerazzurro Fabbian che pregusta la titolarità a San Siro. Più opzioni sul binario sinistro. Il grande dubbio di Thiago Motta è in attacco, dove le rotazioni potrebbero coinvolgere Zirkzee e favorire dal 1′ van Hooijdonk centravanti.