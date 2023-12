Inter-Bologna, Bisseck osservato speciale in vista della lode

Yann Bisseck sarà titolare anche in Inter-Bologna di stasera, gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2023/24 (inizio alle ore 21.00). Alla seconda presenza consecutiva dal 1′, il difensore tedesco punta a regalare una conferma.

FIDUCIA IN AUMENTO – Salvo improbabili cambiamenti, Yann Bisseck farà parte della formazione titolare anche di Inter-Bologna di stasera (qui le probabili). Una scelta quasi d’obbligo per Simone Inzaghi, vista l’emergenza a destra. Ma che in realtà il tecnico è ben felice di prendere, vista la crescita che il difensore classe 2000 sta vivendo nelle ultime settimane.

NUOVA OPZIONE – Quella di stasera sarà la presenza numero 8 di Bisseck in maglia Inter. E già la quinta da titolare. La seconda consecutiva, dato che il numero 31 era in campo dal 1′ anche contro la Lazio. Risultando uno dei migliori in campo tra i nerazzurri. E proprio la partita di Roma rappresenta un importante avanzamento nella crescita del tedesco. Che mostra ampi margini di miglioramento, tanto da aver radicalmente cambiato il suo status nella rosa nerazzurra. Passando da possibile esubero a gennaio a risorsa importante per Inzaghi. E Inter-Bologna arriva al momento giusto per blindare il suo ruolo più che attivo nelle rotazioni difensive dei nerazzurri.