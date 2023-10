Inter-Bologna, Inzaghi non fa turnover prima della sosta: chiara indicazione

Poco più di un’ora al fischio d’inizio di Inter-Bologna, gara valida per l’ottava giornata di Serie A. Simone Inzaghi ha da poco ufficializzato l’undici titolare che scenderà in campo a San Siro prima della sosta.

TUTTO CONFERMATO – No al turnover prima della sosta per chi se lo stesse chiedendo, Simone Inzaghi in Inter-Bologna manda un segnale forte a tutto l’ambiente Inter prima della sosta, ma soprattutto dopo una grande vittoria in Champions League contro il Benfica. Alle 15 a San Siro, infatti, scenderà in campo lo stesso undici titolare visto contro i portoghesi, gli stessi giocatori che hanno praticamente dominato tutta la partita, vincendo poi di misura 1-0 in casa. L’obiettivo oggi pomeriggio contro il Bologna sarà chiaramente il medesimo, con la speranza di poter chiudere quanto prima la pratica, così da poter dare spazio poi a partita in corso ai giocatori che prima delle ufficialità erano in ballottaggio, come Matteo Darmian a destra, ma anche Kristjan Asllani davanti la difesa, Stefan de Vrij al centro e Alexis Sanchez in attacco, giusto per citarne alcuni. Comprensibile la scelte di mandare in campo l’undici “migliore” a disposizione, anche se il problema legato alla condizione fisica dei giocatori (soprattutto per quelli convocati dalle rispettive nazionali) è sempre dietro l’angolo.