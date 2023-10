Inter-Bologna formazioni ufficiali: Thiago Motta alle prese con il Top XI

Inter-Bologna in campo tra poco per la partita della 8ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Fischio d’inizio alle ore 15:00 a Milano, presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Inzaghi contro Thiago Motta conferma la formazione-tipo vista per la prima volta all’opera in Champions League nel vittorioso 1-0 contro il Benfica. In panchina si rivedono Frattesi e Sensi dopo l’assenza. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Bologna in Serie A

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 5 Sensi, 6 de Vrij, 7 Cuadrado, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Agoumé, 70 A. Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi

Serie A: le formazioni ufficiali di Inter-Bologna

BOLOGNA (4-2-3-1): 28 Skorupski; 29 De Silvestri ©, 31 Beukema, 33 Calafiori, 22 Lykogiannis; 20 Aebischer, 8 Freuler; 7 Orsolini, 19 Ferguson, 11 Ndoye; 9 Zirkzee.

A disposizione: 34 Ravaglia, 50 Gasperini; 6 N. Moro, 10 Karlsson, 14 Bonifazi, 16 Corazza, 17 El Azzouzi, 56 Saelemaekers, 77 van Hooijdonk, 80 Fabbian, 82 Urbanski.

Allenatore: Thiago Motta

