Sampdoria-Inter Primavera 0-0 al 45′: partita in totale equilibrio

L’Inter Primavera chiude il primo tempo con il risultato di 0-0 contro la Sampdoria in quel di Bogliasco. Dominio nerazzurro per gran parte dei 45 minuti.

PRIMO TEMPO – L’Inter Primavera non riesce a bucare la Sampdoria. Il primo tempo finisce con il risultato di 0-0 in quel del Tre Campanili di Bogliasco. I nerazzurri dominano il campo con il pressing alto, ma non creano particolari occasioni da rete. Gli assoli di Issiaka Kamate e Amadou Sarr non bastano per trovare la rete tanto ricercata ma non arrivata nei primi 45 minuti. La Sampdoria fa tanto possesso palla ma con poca concretezza in avanti. Alessandro Calligaris non è mai impegnato tra i pali con un tiro avversario.