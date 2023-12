Inter, andamento dei prestiti: il bilancio di fine 2023! Spicca uno

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti in giro per l’Europa. Ecco com’è andata la loro prima parte di stagione.

IN GIRO PER L’EUROPA − L’Inter in estate ha ceduto in prestito diversi giovani per fargli acquisire esperienza e continuità. Ben 12 in estate hanno lasciato la casa madre per andare in giro per l’Europa. Otto di questi in realtà sono rimasti in Italia tra Serie A e Serie B. Si parla ovviamente dei fratello Valentin e Franco Carboni, entrambi al Monza, di Gaetano Oristanio, in forza al Cagliari, nonché dei fratelli Esposito, Sebastiano e Francesco Pio, scesi di categoria per giocare rispettivamente alla Sampdoria e allo Spezia. In cadetteria anche Filip Stankovic, compagno alla Samp di Esposito, Alessandro Fontanarosa al Cosenza e Brazao alla Ternana. Quattro, invece, hanno scelto di lasciare l’Italia: Andrei Ionut Radu, Mattia Zanotti, Eddie Salcedo e Zinho Vanheusden.

Prestiti Inter, andamento italiano: tre in Serie A

FRATELLI CARBONI − Prima esperienza in Serie A decisamente diversa per i due fratelli in prestito dall’Inter. Zero minuti in campionato per Franco, che ha giocato appena 32′ in Coppa Italia. Per lui, c’è l’interesse della Ternana. Meglio invece Valentin, che dopo un inizio in sordina con pochissimo spazio lasciatogli da Raffaele Palladino, sta salendo di quotazione. Per il classe 2005, 12 presenze e un gol: contro la Juventus.

ORISTANIO − Prima volta in massima serie italiana anche per Oristanio. Dopo il biennio al Volendam, l’esperienza a Cagliari. Per lui 18 presenze, condite da un gol e un assist. Qualità e personalità per il ragazzo. Ranieri ci sta lavorando per dargli anche maggior costanza in partita. Contro il Frosinone il gol che ha aperto alla clamorosa rimonta e che ha cambiato la stagione dei sardi. Il ragazzo si farà.

Prestiti Inter, cinque in Serie B

FRATELLI ESPOSITO − Se per il fratello maggiore Seba, la Serie B non è una novità, avendola giocata con Spal, Venezia e Bari, per il giovane Francesco invece lo è. Allo Spezia ha giocato 20 volte siglando un gol. Il giovane ex Primavera Inter ha margini di crescita enormi, sicuramente la non grande stagione degli spezzini non lo sta aiutando. Exploit forse definitivo per Seba. Cinque gol, tre assist in 15 presenze con la Sampdoria. Autentico trascinatore dell’undici di Pirlo. Ora sogna la Serie A.

FONTANAROSA − Come Francesco Pio Esposito, anche per Fontanarosa il Cosenza è la prima esperienza in Serie B. Il difensore, ex capitano della Primavera dell’Inter, ha giocato 14 volte in questa stagione, ma non sempre da titolare.

PORTIERI − Zero minuti in stagione per Brazao alla Ternana, 1620 invece per Stankovic alla Sampdoria. Il figlio d’arte è il titolare della squadra di Pirlo. In 18 presenze ha incassato 24 gol, con quattro porte imbattute in cascina. Sia lui che tutta la Sampdoria hanno bisogno di un 2024 migliore.

Prestiti Inter, quattro in giro per l’Europa

PIÙ PAESI − Prima bella stagione al di fuori del mondo Inter per il terzino Zanotti. Al San Gallo è ormai un titolare inamovibile, avendo giocato 17 volte. Per lui anche un gol e due assist. Eddie Salcedo, invece, è sbarcato in estate in Spagna per giocare nell’Eldense nella Serie B spagnola. L’attaccante, classe 2001, ha giocato 12 volte mettendo anche a referto due gol e un assist. Sempre più centrale nello Standard Liegi invece Zinho Vanheusden. Il centrale belga con 1690′ all’attivo tra campionato e coppa punta anche alla Nazionale belga. Infine, Andrei Ionut Radu. Il portiere rumeno, dopo l’esperienza alla Cremonese e all’Auxerre dello scorso anno, è arrivato in estate al Bournemouth in Premier League. Per lui solo cinque presenze tra Premier ed EFL Cup. Il titolare è Neto.