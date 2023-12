Acquisti estivi Inter, giudizio e voto finale! Il bilancio del 2023

L’Inter ha comprato in estate ben 12 giocatori. Giunti ormai alla fine dell’anno, è possibile dare giudizio e voto loro prima parte di stagione degli acquisti estivi Inter.

BILANCIO − L’Inter ha chiuso il 2023 con un pareggio sul campo del Genoa a Marassi. Un risultato, che ha comunque dato la possibilità di chiudere l’anno in testa. Bilancio decisamente positivo per i nerazzurri in questa prima parte di stagione: 45 punti collezionati, frutto di 14 vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta. In Europa, è arrivata la qualificazione con due turni di anticipo agli ottavi di finale di Champions League. L’unica pecca l’eliminazione anzitempo dalla Coppa Italia per mano del Bologna di Thiago Motta. Bilancio pressoché positivo anche per quanto riguarda gli acquisti arrivati dall’estate. Quasi tutti hanno dato una mano all’Inter in questo primo scorcio di stagione, tra exploit quasi inaspettati, come Marcus Thuram, ad assolute conferme, quali Yann Sommer e Benjamin Pavard. Arrivati all’ultimo dell’anno, è possibile fare una scrematura e dare un giudizio alla dozzina di volti nuovi dell’estate 2023.

Acquisti estivi Inter, porta e difesa: il voto!

PORTA − Voto positivo al titolare della porta, Yann Sommer. Lo svizzero si merita un ottimo 7,5. Arrivato in estate per sostituire André Onana, anche fra qualche mugugno, si è subito preso la porta interista senza troppi problemi. La difesa ha fatto il suo, è vero, ma anche Sommer non è stato da meno. Con 15 clean sheet in 23 gare stagionali, lo svizzero domina in giro per l’Europa. Col Genoa l’unica macchiolina di questo avvio di stagione. Emil Audero 5,5. Due presenze per l’ex Sampdoria, Benfica e Bologna. A Lisbona ha incassato tre gol, col Bologna due. Proprio contro i felsinei poteva sicuramente fare di più. Infine S.V per Raffaele Di Gennaro. Per lui neanche un minuto.

DIFESA − In difesa, tra i volti nuovi Benjamin Pavard e Yann Aurel Bisseck. Se il primo era una certezza, in quanto campione affermato, il secondo è stata una piacevolissima sorpresa. Per l’ex Bayern Monaco 7 pieno. Subito calato nella parte del braccetto di destra, ha abbinato classe ed esperienza in queste prime 12 apparizioni con l’Inter. L’infortunio del 4 novembre a Bergamo lo ha frenato, ma ora è pronto a riprendersi il suo posto. Il tedeschino Bisseck è da 8. L’ex Colonia è stato un diesel, piano piano e in sordina tra Salisburgo e Benfica e poi turbo pieno contro Udinese, Lecce, Lazio e Genoa. Intraprendenza e qualità, l’Inter ci ha visto bene. Per lui 10 presenze, un gol e un assist. Meglio di così!

Acquisti estivi Inter, centrocampo: il voto!

ESTERNI − L’Inter ha accolto in estate due nuovi quinti: Carlos Augusto e Juan Cuadrado. Il brasiliano, ex Monza, si è ben distinto durante questa prima parte di stagione. Per lui un ottimo 6,5. Carlos Augusto ha dimostrato un’ottima solidità e buonissime capacità di adattamento. Infatti, non solo ha giocato nel ruolo naturale da esterno tutta fascia, ma in certe partite è stato schierato anche da braccetto di sinistra ‘alla Bastoni’. Per lui 25 presenze complessive con un gol, suo malgrado inutile ai fini del risultato finale (in Coppa Italia) e un assist. Tanta sfortuna per Cuadrado, arrivato in estate a zero dopo gli anni alla Juventus. Per lui appena nove presenze e due assist. Poi tanti problemi fisici. Ora starà fuori per almeno tre mesi dopo l’operazione al tendine d’Achille. Difficile assegnargli un voto.

MEZZALI − In mezzo, l’Inter ha riempito i posti vacanti lasciati da Marcelo Brozovic e Roberto Gagliardini con Davide Frattesi e Davy Klaassen. Potevano fare di più. Voto 6 a Frattesi, uno degli acquisti più importanti dell’estate nerazzurra. Per lui 22 gettoni, conditi da due gol e tre assist. L’azzurro ha trovato poco spazio tra Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan. Paradossalmente meglio all’inizio della stagione, tanto da timbrare l’assist con la Real Sociedad e il 5-1 col Milan, un po’ calato in questo finale. Il ragazzo ha potenzialità enormi, servono più fiducia, spazio e intraprendenza. L’olandese ha giocato 10 volte, tre dall’inizio. Voto 5. Insomma, se è cresciuto qualcosa in Klaassen sono stati i suoi capelli e non il rendimento.

Acquisti estivi Inter, l’attacco: il voto!

TRE ARRIVI − Il fiore all’occhiello, in termini di rendimento, della campagna estiva dell’Inter è stato senza dubbio Marcus Thuram. Spaziale impatto del francese figlio d’arte, capace di siglare 8 gol e 10 assist in 25 partite stagionali. In poche settimane, ‘Tikus’ ha fatto dimenticare Romelu Lukaku, costruendo con Lautaro Martinez un tandem offensivo straordinario da 25 gol in due. Per Thuram voto 8,5. A completare il reparto: Marko Arnautovic e Alexis Sanchez. Esperienza da vendere per entrambi, ma contributo alla causa nettamente misero. I due hanno timbrato appena due volte. Il cileno entrambe in Champions League, l’austriaco in Champions e in Serie A. Serve molto di più. L’Inter non può contare solo sui gol della Thu-La. Voto di coppia 5.