In Inter-Cremonese Dzeko torna regista offensivo, e quanti dribbling

Inter-Cremonese ha visto la presenza di Dzeko come titolare. E il bosniaco è riuscito a proporsi come regista offensivo, pur mostrando i soliti limiti a segnare.

PRIMA DA TITOLARE – In Inter-Cremonese è tornato titolare Dzeko. Una mossa più che attesa dal momento dell’ufficialità dell’infortunio di Lukaku. Il numero 9 infatti è ancora un leader e un elemento in cui Inzaghi a piena fiducia. Era inevitabile che gli desse minutaggio. E contro i grigiorossi ha risposto con una prestazione che non si vedeva da tanto.

REGISTA OFFENSIVO – Dzeko contro la Cremonese è tornato regista offensivo. Questa è la sua heatmap presa da Whoscored:

Si è mosso molto, tanto da risultare quinto per km percorsi con 10 km, si è fatto vedere e ha gestito molti palloni. Ecco la mappa dei suoi tocchi sempre da Whoscored:

In totale sono 46, con 28 passaggi di cui 20 realizzati. Un contributo notevole alla manovra. Il bosniaco è riuscito a fare da riferimento offensivo, favorendo il gioco collettivo. Finalmente viene da dire. Mettendo anche insieme una statistica decisamente inusuale. Dzeko ha tentato ben 7 dribbling, di cui 2 realizzati.

PROBLEMA A SEGNARE – Quindi il numero 9 ha disputato la partita perfetta? Chiaramente no. Per un motivo soprattutto: i suoi limiti sottoporta. Dzeko infatti è primo della partita per conclusioni, ben 6. Tiri che secondo Understat valevano sommati 0.98 xG. Un terzo circa di quelli totali prodotti dall’Inter. Gol all’attivo però zero. Una prestazione con tante luci e un’ombra pesante.