Handanovic, dopo le critiche risposte da campione. Decisivo con il Milan

Samir Handanovic (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Samir Handanovic è reduce da ottime prestazioni contro Lazio e Milan che sono valse il primato in classifica all’Inter. Il capitano nerazzurro ha riscattato alcuni passaggi a vuoto visti in questa stagione

RISCATTO – Samir Handanovic è salito di livello. Le prestazioni del portiere sloveno, nelle ultime settimane, sono in netta crescita. Handanovic, bersagliato dalle critiche dopo la partita di Coppa Italia contro la Juventus, sembrava arrivato quasi alla fine del suo percorso con l’Inter, con una fetta di tifosi che chiedevano a gran voce un nuovo estremo difensore per la squadra nerazzurra. Il numero 1 nerazzurro, però, ha risposto da campione e sul campo alle critiche: nel ritorno di Coppa Italia contro la Juventus e, soprattutto, contro il Milan, il portiere sloveno ha sfoderato prestazioni decisive. Il primato in Serie A dell’Inter è figlio anche delle sue parate. Ma c’è di più.

COSTRUZIONE DAL BASSO – Handanovic, nella sfida di domenica contro il Milan, non è stato decisivo solo con le tre parate su Ibrahimovic ad inizio ripresa. Dal suo piede, infatti, è nata l’azione del secondo gol, frutto di una costruzione della manovra dal basso voluta da Conte a tutti i costi (qui il video). Il portiere ha dimostrato di sapersi disimpegnare bene con i piedi e, nelle ultime settimane, è cresciuto anche nelle letture e nelle scelte operate per far ripartire velocemente l’azione. Caratteristica fondamentale quando in avanti si anno giocatori che si esaltano negli spazi come Lukaku ed Hakimi.