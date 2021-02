Rummenigge: Â«Inter favorita per lo scudetto. Lukaku? Mi piace moltoÂ»

Rummenigge: «Inter favorita per lo scudetto. Lukaku? Mi piace molto»

Karl-Heinz Rummenigge

Karl-Heinz Rummenigge, ex attaccante dell’Inter oggi CEO del Bayern Monaco, intervistato da “Sky Sport” ha parlato della squadra nerazzurra, oggi capolista in Serie A e di Romelu Lukaku

FAVORITA – Queste le parole di Rummenigge: «Inter? Ho visto la partita, mi è piaciuto per il risultato. Ho fatto i complimenti al mio amico Marotta, sono contento perché i nerazzurri dopo qualche anno di sofferenza sono tornati alla grande. Adesso è la grande favorita per lo scudetto, glie lo auguro di cuore. I tifosi se lo meritano. Lukaku? È bravo, ha giocato benissimo contro il Milan. Mi piace, lavora molto per la squadra, segna e fa assist. Ogni tanto viene criticato per la tecnica, ma guardate il primo assist nel derby».