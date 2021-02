Gasperini: Â«Real Madrid vulnerabile? No, contro l’Inter gara di qualitÃ Â»

Gasperini: «Real Madrid vulnerabile? No, contro l’Inter gara di qualità»

Gasperini Atalanta-Inter

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Real Madrid, ha parlato dell’Inter avversaria dei blancos nel girone.

QUALITA’ – Queste le parole di Gasperini: «Real Madrid vulnerabile? Non ho mai pensato questo. In Champions il Real si trasforma rispetto alla Liga. Ad esempio la partita giocata a Milano con l’Inter è stato un match giocato con qualità e personalità. Non credo molto nemmeno delle assenze. È chiaro che levano talento, ma il Real che ho visto nelle ultime domeniche è stato più umile, ma capace di portare a casa vittorie anche difficili. È riuscito a risalire in classifica in un momento di difficoltà con l’0rganico. Domani sarà una partita difficile».