Gosens, elogio dell’applicazione! Titolare in Inter-Empoli? Le probabilità

Robin Gosens continua a svolgere con indefessa applicazione il ruolo da rincalzo. E si candida per una maglia da titolare in Inter-Empoli (che si giocherà lunedì alle 20.45).

CAUSA SPOSATA – A quasi un anno dal suo arrivo, Robin Gosens non è ancora un titolare fisso dell’Inter. E i motivi sono di natura diversa. Da un alto, i problemi fisici che lo hanno accompagnato da Bergamo a Milano. Dall’altra, il rendimento parallelo di Federico Dimarco, autore di 3 gol e 6 assist nell’anno solare 2022. Ed è per questo che, anche in questa stagione, sono appena 5 le presenze dal 1′ per il tedesco. Che tuttavia non ha nessuna voglia di polemizzare. Ma anzi, quando viene chiamato in causa entra sempre con il piglio giusto. Dedito alla causa e con il desiderio di fare il meglio possibile, anche nei pochi minuti a disposizione. La summa di questa applicazione di Gosens è la sfida al Camp Nou (3-3 col Barcellona). Ma anche nei recenti impegni contro Napoli e in Supercoppa Italiana (qui la sua pagella) non si va lontano, gol decisivo a parte. La domanda quindi non cambia: quando lo vedremo titolare?

Gosens o Dimarco: chi dal 1′ con l’Empoli?

SERVONO MINUTI – La condizione fisica non è più un problema per Gosens. Ciò che serve al numero 8 è quindi la continuità, ritrovare il ritmo partita. Cosa che poi porterà la capacità di incidere con sé. Non è tuttavia facile soffiare il posto a Dimarco, ormai punto fisso nell’Inter di Simone Inzaghi. E chi dei due sarà titolare lunedì contro l’Empoli? Da un lato, sembra l’impegno giusto per rivedere Gosens dal 1′. In campionato sarebbe la seconda volta nei primi undici, dopo Lecce-Inter del 13 agosto (prima giornata, ricordiamo). Al tempo stesso, Dimarco avrà voglia di corroborare la sua prestazione nel derby di Supercoppa davanti ai tifosi di San Siro. Al momento, il numero 32 sembra comunque in vantaggio su Gosens. E Inzaghi si riserverà di sciogliere eventuali dubbi solo all’ultimo.