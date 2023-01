Milan-Inter, pagelle: Dzeko dominante, 8! Lautaro Martinez famelico 7.5

L’Inter domina il Milan in finale di Supercoppa Italiana e conquista il terzo trofeo sotto la gestione di Simone Inzaghi (vedi report). Edin Dzeko danza in campo ed illumina, 8! Lautaro Martinez si prende gioco di Tomori, 7.5

ANDRÉ ONANA 6.5 – Quando chiamato in causa, risponde e lo fa bene sul tiro di Leao. Non si fa beffare su due conclusioni centrali nel secondo tempo.

Milan-Inter, pagelle – DIFESA

MILAN SKRINIAR 6.5 – Si alza diverse volte in pressing, ma lascia lo spazio a Leao per essere pericoloso per due volte. Disattenzioni da evitare. Al secondo tempo replica l’assist di Bastoni, serve Lautaro Martinez e arriva il terzo gol.

FRANCESCO ACERBI 6.5 – Giroud è nullo, il merito è assolutamente del difensore nerazzurro che giganteggia in area.

ALESSANDRO BASTONI 7.5 – L’assist per Dzeko è magia, solo il pensiero è da giocatori di altra categoria. Un difensore adatto alla trequarti, che non sbaglia neanche in marcatura. Provvidenziale in due occasioni su Giroud.

– DALL’84’ STEFAN DE VRIJ S.V.

Milan-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 7.5 – La marcatura a uomo su Leao è perfetta. Il portoghese sbaglia stop, va in confusione e l’esterno lo blocca spesso in scivolata. Kvaratskhelia prima, Leao poi, Darmian non fa distinzioni e punisce entrambi.

NICOLÒ BARELLA 7 – L’assist per Dimarco, il sacrificio in fase difensiva e il pressing continuo sul primo possesso del Milan. Il centrocampista totale domina al King Fahd International Stadium.

– DAL 71′ ROBERTO GAGLIARDINI 6 – Adempie al suo compito di interdizione, fa il suo e si merita la sufficienza piena.

HAKAN CALHANOGLU 7 – Si perde il conto delle palle recuperate ormai. Il turco conquista e fa razzie nel centrocampo rossonero. Non sbaglia mai in impostazione e trova sempre gli spazi giusti per la ripartenza.

– DALL’84’ KRISTJAN ASLLANI S.V.

HENRIKH MKHITARYAN 6.5 – Alla fine del primo tempo il suo assist poteva essere la ciliegina sulla torta della partita, Lautaro Martinez non è arrivato per un soffio.

FEDERICO DIMARCO 7 – Il gol premia una prestazione da giocatore top. Corsa, attenzione maniacale su Messias e spina nel fianco della difesa rossonera.

– DAL 63′ ROBIN GOSENS 6.5 – Famelico, mai domo, cattivo. L’esterno non fa passare neanche l’aria. Dest, Rebic o Origi non ci sono differenze, il tedesco morde sulla fascia.

Milan-Inter, pagelle – ATTACCO

LAUTARO MARTINEZ 7.5 – Gioca spalle alla porta, fa a sportellate con Kjaer e Tomori e non perde uno scontro. La “garra” c’è, la rete poi arriva al secondo tempo ed è una perla. Un esterno che beffa Tatarusanu dopo uno stop da fuoriclasse assoluto.

EDIN DZEKO 8 – Un piacere vederlo in campo, prima concede un passaggio per Barella che ricorda Guti, poi con un movimento alla “Milito” si libera di Tonali e segna il suo undicesimo gol stagionale. Sfiora la doppietta, ma Tatarusanu salva incredibilmente.

– DAL 71′ JOAQUIN CORREA 6.5 – Anche el tucu lavora al servizio della squadra, entra bene e con cattiveria.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 9 – L’Inter entra in campo agguerrita, senza timore degli avversari e attacca la partita fin dal primo minuto. Pressing molto alto, recupero palla immediato e fase offensiva perfetta. In difesa la squadra non corre un rischio, per chi avesse il coraggio di criticarlo ancora a gennaio sono arrivati due clean sheet contro Napoli e Milan.

Le pagelle degli avversari: il Milan di Pioli

MILAN – Tatarusanu 6.5; Calabria 5 (Dest 6), Kjaer 4.5 (Kalulu 6), Tomori 4, Theo Hernandez 5; Tonali 5.5, Bennacer 6, Messias 5 (Origi 5.5), Diaz 5 (De Ketelaere 5.5), Leao 5; Giroud 5 (Rebic 6) All. Pioli 4