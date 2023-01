Inzaghi: «Vincere la finale col Milan è bellissimo! Obiettivi stagionali…»

Simone Inzaghi dopo la vittoria con il Milan per 0-3 e la conquista della seconda Supercoppa Italiana consecutiva all’Inter, su Sportmediaset ha espresso tutta la sua soddisfazione per la vittoria nel derby.

ALTRO TITOLO CONQUISTATO – Simone Inzaghi esprime così tutta la sua soddisfazione per la vittoria nel derby 0-3 in Supercoppa Italiana: «Sono stati bravissimi i ragazzi a interpretare una partita perfetta. Vinciamo una coppa importantissima, era il secondo obiettivo stagionale. Da allenatore è un piacere vedere giocare la squadra così. Stasera ci godiamo questo trofeo perché vincere così contro il Milan in una finalissima è bellissimo».