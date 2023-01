Gosens chiama, Inzaghi ignora. Quando arriverà il suo momento?

Robin Gosens rimane in panchina fino all’81’ di Monza-Inter. Ma in soli nove minuti regala ottime impressioni a Simone Inzaghi. Quanto ancora dovrà attendere per una maglia da titolare?

APPLICAZIONE INDEFESSA – Prima di Monza-Inter ci chiedevamo se Robin Gosens sarebbe partito titolare. Ma Simone Inzaghi sceglie di partire con la stessa coppia di esterni della vittoria sul Napoli. A destra Matteo Darmian, autore del vantaggio nerazzurro. E a sinistra Federico Dimarco, alla dodicesima presenza consecutiva dal 1′ in campionato. E il 32 lascia il campo a Gosens solo all’81’, anche più tardi del solito. Specie considerando la negativa prova di Dimarco nel secondo tempo (qui la sua pagella). E in poco più di dieci minuti l’8 tedesco spinge decisamente di più, giocando quasi da attaccante puro. Come si può vedere nella mappa delle posizioni medie nerazzurre in fase di possesso (fonte: report Lega Serie A):

ASPETTANDO INZAGHI – Già contro il Napoli Gosens era entrato in campo con il piglio giusto. E anzi, già prima della pausa per i Mondiali si vedeva che la sua condizione era finalmente ottimale. Come mai allora tarda ad arrivare una maglia dal 1′ per lui? Inzaghi forse non si fida? Difficile da credere, dato che l’8 tedesco è stato titolare in metà delle partite di Champions League. Eppure in campionato non si legge il nome di Gosens nell’undici titolare da Lecce-Inter. Ossia dal 13 agosto. E a penalizzare ancor di più il suo minutaggio giungono le ottime prestazioni di Dimarco. Tuttavia il 32 vale più dell’8 solo in matematica. E il confronto in campo sembra quantomeno ingiusto.

Perché Gosens ha bisogno di minuti

ARMA AGGIUNTIVA – Mettere a confronto Gosens e Dimarco darebbe un risultato impari. Perché in realtà i punti in comune tra i due giocatori sono meno di quanto si pensi. Essenzialmente, ci si ferma alla predilezione per il piede sinistro e alle ottime doti atletiche. Ma il tedesco interpreta il ruolo di esterno molto diversamente dall’italiano. In primis, attacca molto di più la profondità e salta l’uomo più facilmente. Tralasciando poi l’innata abilità di attaccare il secondo palo, come si vede in ognuno dei 3 gol di Gosens con l’Inter.

CALENDARIO IN AIUTO – In sintesi, il tedesco può permettere allo scacchiere nerazzurro di strutturarsi diversamente. Obbligando di conseguenza gli avversari ad adattarsi e prendere le contromisure. Come negli ultimi minuti di Monza-Inter, in cui il numero 8 è stato più pericoloso persino degli attaccanti. Supercoppa esclusa, nel breve termine il calendario mette davanti impegni che possono favorire il calcio di Gosens. E fargli trovare minuti importanti. Per inserirsi finalmente negli ingranaggi dell’Inter. Ed evitare così di vanificare l’investimento di appena un anno fa.