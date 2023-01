Padovan: «Inter, missione è vincere scudetti. Errore da non commettere»

La vittoria della Supercoppa Italiana ha mostrato ancora una volta tutta la preparazione di Simone Inzaghi nelle partite secche. Ma, secondo il giornalista Giancarlo Padovan, questo non basta. Negli studi di Sky Sport, infatti, ha sottolineato come l’obiettivo dell’Inter debba essere un altro

OBIETTIVI – Giancarlo Padovan ha commentato la vittoria dell’Inter in Supercoppa Italiana, ma ha anche smorzato gli entusiasmi: «Inzaghi è l’uomo delle finali. Se arriva a una finale la vince al 90%. Ha vinto anche tutte le Supercoppe Italiane. Anche i trofei dello scorso anno confermano la sua capacità nelle finali. Però non basta. La missione dell’Inter è vincere gli scudetti. Simone commetterebbe un grave errore se pensasse che Supercoppa e l’eventuale Coppa Italia possa bastare per riscattare una stagione fin qui non brillante»