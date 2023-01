Mkhitaryan, 34 candeline! Il ringraziamento del giocatore all’Inter

Henrikh Mkhitaryan spegne oggi 34 candeline. Il centrocampista armeno ha naturalmente ricevuto gli auguri anche dall’Inter, ai quali ha prontamente risposto.

COMPLEANNO – Tanti auguri a Henrikh Mkhitaryan che compie oggi 34 anni. Arrivato in estate a parametro zero dalla Roma, il centrocampista armeno si è ritagliato il suo spazio nel centrocampo nerazzurro. Proprio l’Inter, attraverso i suoi canali social, si è unita agli auguri per il giocatore. Che ha prontamente risposto: “Molte grazie!“.

Questo il tweet del calciatore nerazzurro.