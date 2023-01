Juventus, che caos dopo la penalizzazione! Richiesta alla società

La Juventus piomba nel caos dopo la penalizzazione di 15 punti comminata ieri dalla giustizia sportiva. Secondo il giornalista Luca Momblano, la squadra avrebbe richiesto alla società un incontro urgente

INCONTRO – Caos in casa Juventus, dopo la pesante sentenza della giustizia sportiva per lo scandalo plusvalenze. 15, ricordiamo, i punti di penalizzazione. Sentenza dopo la quale, secondo quanto scrive sul suo profilo Twitter il giornalista di fede bianconera Luca Momblano, la squadra – con Leonardo Bonucci e Danilo come portavoce – ha richiesto un incontro urgente per questa mattina con la società.