Gosens, contro il Verona titolare per far rifiatare uno stremato Perisic?

L’Inter con la vittoria contro la Juventus si è definitivamente rilanciata nella corsa scudetto. Ora la vetta dista, potenzialmente, 1 solo punto e quindi è obbligatorio vincere tutte le partite da qui alla fine. Contro il Verona potrebbe partire titolare Robin Gosens?

RIFIATARE – L’Inter ha bisogno dei tre punti contro il Verona per continuare a mettere pressione a Milan e Napboli. Con il passare delle partite serve anche saper gestire pressione e forze e per questo, Simone Inzaghi, potrebbe optare per qualche cambio in vista del match contro i gialloblù. Robin Gosens, arrivato nel mercato di gennaio, fin qui non ha trovato molto spazio visto anche l’alto rendimento di Ivan Perisic. Il laterale tedesco però si candida a una maglia da titolare contro il Verona considerando che il croato, anche contro la Juventus tua, ha dato forti segnali di stanchezza. Ora starà a Inzaghi valutare i due esterni in questa settimana di lavoro ad Appiano Gentile per poi decidere chi schierare a sinistra. Ma le chance di vedere Gosens non sono così remote.