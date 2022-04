Scamacca, un’altra big di Serie A prova lo scippo all’Inter? – CdS

L’Inter lavora ad Appiano Gentile in vista della prossima sfida di Serie A contro il Verona di Tudor. I nerazzurri devono dar seguito alla bella vittoria contro la Juventus ma intanto il calciomercato continua a farla da padrone. I nerazzurri vogliono Gianluca Scamacca ma un’altra big si è inserita.

SCIPPO – L’Inter prepara la sfida contro il Verona di sabato a San Siro per continuare a correre verso lo scudetto. La vittoria contro la Juventus e il pari del Milan rimette in corsa i nerazzurri. Intanto il nome di Gianluca Scamacca continua ad essere protagonista. L’Inter lo vuole fortemente per la prossima stagione con i nerazzurri che hanno già avuto, come scrive il Corriere dello Sport, il sì del calciatore. Il Sassuolo conferma che l’Inter si sia interessata all’attaccante ma occhio al possibile scippo di un’altra big di Serie A, il Napoli. I partenopei, come scrive il quotidiano, si sono informati anch’essi per Scamacca ma tutto è legato alla situazione di Victor Osimhen. Il centravanti del Napoli ha estimatori in Premier League e non è da escludere un suo possibile addio a fine stagione. Per questo il club di De Laurentiis ha cominciato a sondare il terreno per Scamacca.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Giordano