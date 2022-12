Gagliardini costante delle amichevoli: altra occasione in Betis-Inter?

Dopo mesi praticamente ai margini della rosa, Gagliardini sta ritrovando spazio nelle amichevoli. Inzaghi lo confermerà anche in Betis-Inter di domani?



STAGIONE IN OMBRA – Gagliardini non sta vivendo esattamente una stagione da protagonista in casa Inter. Nei primi mesi ha accumulato 5 presenze in Serie A e 9 totali. Appena due da titolare. Con un minutaggio arrivato praticamente in sole tre partite: contro Lazio, per una scelta specifica di Simone Inzaghi, Udinese, per la sostituzione ancora nel primo tempo di Henrikh Mkhitaryan, e Bayern Monaco nell’ultima sfida del girone di Champions League con ampio turnover. In queste presenze ha assommato 196 dei suoi 267 minuti. Per il resto, briciole. In totale, quartultimo giocatore per impiego. Ma in questa nuova fase di preparazione è tornato protagonista.

MINUTI NELLE AMICHEVOLI – Nelle amichevoli di Malta Gagliardini è sempre partito da titolare. Una scelta solo in parte dovuta all’assenza di attaccanti disponibili, che ha costretto Inzaghi ad aggiungere un centrocampista alla sua formazione. Il tecnico gli ha dato spazio e minuti come se volesse testarlo. Giocherà ancora nella prossima, Betis-Inter? Con Romelu Lukaku in odore di forfait, Gagliardini potrebbe avere un’altra occasione.