Barzaghi: «Lukaku, condizione al Mondiale approssimativa. Punta il Napoli»

Barzaghi ha parlato delle condizioni di Lukaku al Mondiale e di come l’obiettivo sia quello di rientrare al top per il Napoli. L’Inter ha anche altri acciaccati

RITROVARSI − Barzaghi commenta gli acciaccati in casa nerazzurra: «Brozovic era rientrato dall’infortunio, appena tornerà si cercherà di fare il punto. L’Inter deve recuperare i propri giocatori out durante la prima parte di stagione. Lukaku, Correa, d’Ambrosio e lo stesso Brozovic. Lukaku dovrebbe partecipare alle amichevoli contro Reggina il 22 e Sassuolo il 29.Il belga ha giocato al Mondiale ma la condizione era comunque approssimativa. Ora potrà lavorare bene con l’Inter per farsi trovare pronto a partire dal 4 gennaio contro il Napoli». Le sue parole su Sky Sport 24.