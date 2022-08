Lazio-Inter chiama Gagliardini: il centrocampista sarà ancora titolare?

Lazio-Inter evoca Gagliardini. Il centrocampista nella scorsa stagione pur giocando complessivamente poco si è trovato titolare in entrambe le sfide coi biancocelesti.

PARTITA PARTICOLARE -Il prossimo impegno dell’Inter è la sfida con la Lazio a Roma. Un big match, che solitamente riserva insidie uniche per i nerazzurri. E una partita particolare per un giocatore specifico nella rosa di Inzaghi. Vale a dire Roberto Gagliardini. Non esattamente il giocatore più impiegato dal tecnico. Ma con un feeling particolare coi biancocelesti.

MINUTAGGIO CURIOSO – Nella prima stagione con Inzaghi non è che sia proprio sbocciato l’amore a livello tecnico tra l’allenatore e Gagliardini. 785 minuti totali, diciassettesimo della rosa. Praticamente la metà di Correa, per intenderci. Meno hanno giocato solo Vecino, Ranocchia, Radu, Sensi, Gosens, Caicedo e Kolarov. Solo 6 partite da titolare, una in Coppa Italia e 5 in Serie A. Di cui però due proprio con la Lazio. Per 157 minuti totali.

SCELTA SPECIFICA – Sia all’andata che al ritorno Gagliardini coi biancocelesti si è trovato titolare. Pur giocando poco o nulla nelle partite precedenti. All’andata in Lazio-Inter veniva da due panchine consecutive dopo due presenze da 16 e 7 minuti. Ancora peggio al ritorno. Inter-Lazio era la prima del 2022, ma comunque nelle quattro partite precedenti il numero 5 aveva tre panchine e 19 minuti di campo. 90 minuti contro gli uomini di Sarri e poi altre quattro panchine filate. Insomma, una scelta specifica di Inzaghi. Mai spiegata veramente.

ANNO NUOVO SI RIPETE? – Si dice che il tecnico voglia Gagliardini per la sua fisicità. Altezza e strutturazione fisica. In particolare per opporlo a un suo ex pupillo che fa della fisicità un tratto distintivo: Milinkovic-Savic. Che sia vero o meno non ci sono conferme. Ma Gagliardini con la Lazio ha sempre giocato. Nel dubbio contro lo Spezia ha messo i primi 15 minuti nella gambe. E se venerdì sarà titolare non dovrebbe stupirsi nessuno. Forse.