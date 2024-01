Frattesi verso la titolarità una notizia. L’ultima volta in A una vita fa

Frattesi scalpita per Monza-Inter. Il centrocampista, che ha deciso il match contro il Verona sette giorni, spera nel bis sotto porta.

CHANCE − Davide Frattesi viaggia verso una maglia da titolare per Monza-Inter. Un premio per la costanza mostrata dall’ex Sassuolo, che appena sette giorni fa ha deciso la delicata sfida contro il Verona al minuto 95. Ora la trasferta sul campo del Monza, di cui lo stesso Frattesi è anche un ex. Il centrocampista della nazionale ha collezionato finora con la maglia dell’Inter 23 presenze complessive, condite da tre gol e tre assist. Pochini per un giocatore abituato comunque a vedere la porta ed attaccare l’area avversaria. Col Monza l’obiettivo è ripetere quanto fatto col Verona: timbrare ed essere ancora decisivo.

NOTIZIA − Panchina, dunque, per Nicolò Barella. Una mossa da leggere in modo strategico quella di Simone Inzaghi. Infatti, il centrocampista sardo è diffidato e in caso di ammonizione salterebbe la partita contro la Fiorentina del 28 gennaio. Nessun pericolo invece per la Supercoppa italiana a Riad. Frattesi non gioca una partita da titolare con l’Inter dal 20 dicembre contro il Bologna in Coppa Italia. In quel caso giocò tutti e i 120′. Mentre per vedere Frattesi titolare in campionato bisogna ritornare addirittura indietro al 24 settembre, Empoli-Inter 0-1. Insomma, vedere l’ex neroverde dall’inizio è già una notizia. Simone Inzaghi spera nel secondo exploit di fila.