Frattesi stella in Giappone: che impatto! Inzaghi cambia subito?

Frattesi è da poco arrivato all’Inter ma il suo impatto con l’ambiente nerazzurro è stato notevole. Nelle due amichevoli giapponesi contro Al-Nassr e PSG sono arrivati un gol e due assist. Posto decisamente prenotato nell’undici ufficiale

IMPATTANTE – Davide Frattesi è arrivato all’Inter dal Sassuolo e il suo impatto si può definire notevole. Nel tour che ha portato i nerazzurri in Giappone è stato uno dei principali protagonisti con un gol di testa contro l’Al-Nassr del suo “antagonista” Marcelo Brozovic e due assist contro il PSG che hanno permesse alla squadra di Simone Inzaghi di vincere in rimonta. Il calcio estivo lascia il tempo che trova, è vero, ma fino a un certo punto. I test di pre-campionato servono appunto per mandare segnali all’allenatore e Frattesi lo sta decisamente facendo nel modo giusto. Altri suoi compagni, per esempio Joaquin Correa, stanno fallendo nello stesso intento.

Frattesi, impatto importante: prenotato un posto già contro il Monza?

Frattesi non è una scoperta dell’ultima ora, nel senso che già al Sassuolo tutti abbiamo avuto modo di ammirare le sue qualità e il suo talento. All’Inter però cambia molto perché la concorrenza è folta e il livello si alza decisamente, con tutto il rispetto per i neroverdi naturalmente. Il centrocampo che Inzaghi ha maggiormente utilizzato la scorsa stagione è sostanzialmente rimasto intatto con il solo Henrikh Mkhitaryan partito un po’ a rilento per via di un problemino fisico. Frattesi sta bene, scalpita e non vede l’ora di scendere in campo a San Siro per conquistare i suoi nuovi tifosi. Intanto lui scalda i motori e prenota una maglia da titolare.